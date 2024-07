Remco Evenepoel troisième au Pla d'Adet: "J'ai fait ce que j'ai pu"

Evenepoel n'a pas été en mesure de suivre l'attaque de Pogacar à 5 km de l'arrivée. Il a d'abord pris la roue de Vingegaard avant de lâcher prise. "Lorsque Tadej a attaqué, j'étais un peu coincé derrière Jorgenson et également mon propre coéquipier Mikel Landa, je n'ai pas pu réagir assez vite. J'ai essayé de suivre Jonas, je suis resté un peu avec lui mais il a roulé de plus en plus vite et j'ai été lâché, le rythme était très élevé. Mais finalement à l'arrivée je ne perds qu'une trentaine de secondes sur Jonas."

Le Brabançon recule ainsi à la 3e place du classement général à 2:22 de Pogacar et à 25 secondes de Vingegaard. Il compte aussi un peu moins de quatre minutes d'avance sur le Portugais Joao Almeida, 4e. "Je peux m'estimer heureux, je suis 3e de l'étape et j'ai gagné du temps sur ceux qui sont derrière moi. Concernant Tadej et Jonas, ils ont plus d'expérience et plus de puissance que moi. Je vais continuer à me battre pour le podium. Et avec Jonas, on ne sait jamais, il n'est pas si loin et a dû sentir aussi que Tadej était trop fort, donc il va peut-être courir sur la défensive et il y aura des coups à jouer."