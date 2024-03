Remco Evenepoel va découvrir la France à l'occasion de ce "mini-Tour" et veut briller

Le tracé de la "Course au Soleil" est qualifié de mini-Tour de France. Le Sportif belge de l'année va disputer sa première Grande Boucle cette année. Et elle aussi se terminera à Nice, le 21 juillet, après avoir emprunté plusieurs difficultés qui seront abordées la semaine prochaine. Les étapes plates aux risques de bordures et un chrono par équipes précéderont les choses plus sérieuses et les étapes aux parcours accidentés dont celles avec les arrivées au sommet au Mont Brouilly mercredi et à Auron samedi.

Fort de ses trois succès engrangés au Portugal en 2024 (Figueira Classic et Tour d'Algarve), Evenepoel n'entend pas faire de la figuration. Son principal rival devrait être le Slovène Primoz Roglic, nouveau leader de BORA-hansgrohe. Le vainqueur de l'édition 2022 effectue sa rentrée à cette occasion. Le Français David Gaudu, 2e en 2023, le Danois Mattias Skjelmose, le Colombien Egan Bernal, lauréat en 2019 avant son terrible accident, l'Espagnol Carlos Rodriguez, le Portugais Joao Almeida et l'Américain Matteo Jorgenson seront des outsiders.