Remco Evenepoel vainqueur pour la troisième fois en Algarve: "Je suis fier de mon équipe"

Remco Evenepoel a remporté le Tour d'Algarve pour la troisième fois de sa carrière en autant de participations dimanche et porte déjà son compteur à trois victoires cette saison. "Un trois sur trois ici et trois victoires en une semaine, je suis très heureux", a réagi Evenepoel lors de l'interview flash.

Après sa victoire à la Figueira Champions Classic il y a une semaine, le champion de Belgique a enchaîné sur les routes de l'Algarve avec une victoire d'étape sur le chrono samedi et le classement général. "Je suis très content. Je suis fier de mon équipe qui a bien géré une situation difficile avec beaucoup de vent. Tout le monde est resté calme, surtout avec un coureur comme Mikel Landa dans l'équipe. Il a énormément d'expérience."

Dimanche, Evenepoel a dû se contenter de la deuxième place derrière le Colombien Daniel Martinez, son dauphin au général. "J'ai un double sentiment. Je n'ai pas su passer sur mon petit plateau sur les 20 derniers kilomètres et j'ai dû faire toute la montée sur mon grand plateau. Cela m'a fait un peu mal aux jambes surtout que j'aime rouler à une cadence élevée. Je voulais vraiment gagner, je sentais que je pouvais le faire mais je n'avais plus d'énergie. C'est dommage mais c'est la vie et je suis content. Je vais prendre un peu de repos et j'ai hâte d'être à ma prochaine course", a conclu Evenepoel qui va découvrir pour la première fois Paris-Nice, prévu du 3 au 10 mars.