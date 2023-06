Remco Evenepoel, Yves Lampaert et Tim Merlier les trois atouts de Patrick Lefevere

L'équipe Soudal - Quick Step de Patrick Lefevere sera au départ dimanche à Izegem du championnat de Belgique avec dans ses rangs le champion de Belgique en titre Tim Merlier, déjà vainqueur en 2019 à Gand, et Yves Lampaert, sacré en 2018 à Binche. Il y aura surtout dans l'équipe le champion du monde Remco Evenepoel, revanchard après sa chute jeudi dans le contre-la-montre. C'est dire si l'équipe dispose de pas mal d'atouts pour conserver le maillot noir-jaune-rouge dans ses rangs.

"Si je peux commencer par une critique, je ne pense pas que la boucle avec trois fois la montée du mont Kemmel soit un coup de génie", a déclaré Lefevere. "L'approche de ce mont Kemmel provoque à chaque fois de la nervosité dans le peloton, ce qui peut entraîner des chutes".

Avec Tim Merlier, Soudal - Quick Step dispose d'un véritable sprinter, mais Remco Evenepoel et Yves Lampaert, le régional, veulent aussi s'illustrer. "Nous pouvons garder Tim Merlier sous la main en cas de sprint. Il ne doit pas prendre l'initiative, mais si, après la dernière montée du Kemmel, un groupe de 20 ou 30 hommes s'échappe, il devrait en faire partie. Si Remco a de bonnes jambes et qu'il veut se déchaîner, il peut le faire. Nous verrons bien les dégâts qu'il causera dans le peloton. Yves peut décocher ses flèches à Izegem. Il connaît la région comme sa poche. Espérons qu'il ne sera pas trop nerveux. Il part en tant qu'outsider, mais ce rôle lui convient parfaitement. Yves a également fait l'impasse sur le contre-la-montre pour tout miser sur le championnat de dimanche. Je pense qu'il est évident que s'il y a encore quelques coureurs à l'avant avec une poignée de secondes dans le final, nous allons combler l'écart et tout miser sur Merlier".