Remko Meeusen "extrêmement satisfait" des six médailles des para cyclistes belges

Les coureurs belges de para cyclisme quittent les Championnats du monde de Zurich avec six médailles. Les points forts de l'équipe ont été le titre mondial d'Ewoud Vromant dans le contre-la-montre et de Maxime Hordies dans la course en ligne. Remko Meeusen, coach de la délégation belge, revient "extrêmement satisfait".