Remko Meeusen "super content" après le succès dans le chrono des para-cyclistes belges

Quatre médailles, dont une en or, sont venues garnir l'escarcelle des paray-cyclistes belges, en contre-la-montre, mardi aux championnats du monde de cyclisme sur route à Zurich, en Suisse.

"Je suis super content, c'est une belle récompense", s'est réjoui Remko Meeusen, le coach de la délégation belge.

Ewoud Vromant (C2) a conquis l'or, Tim Celen (T2), l'argent et les handbikers Maxime Hordies (H1) et Marvin Odent (H3) le bronze.

"En tant que coach, on essaie de les amener à leur pic de forme au moment voulu et je vois que tous nos coureurs ont battu leur record. C'est exceptionnel, surtout dans la foulée des Jeux Paralympiques de Paris", a commenté Remko Meeusen mercredi à l'agence BELGA. "Cela signifie que nos coureurs étaient toujours en pleine forme sur la lancée de Paris. Comme Ewoud, qui a eu le covid et qui a eu un super jour hier. Il a pu donner le meilleur sur un parcours fait pour lui."

Les épreuves de para-cyclisme se déroulent dans le cadre des Mondiaux et pour Remko Meeusen, c'est une "belle preuve d'inclusion" que de finir au même endroit, sur la Sechseläutenplatz.