"Remporter une étape et signer un bon résultat au général", les objectifs d'Evenepoel

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) débutera dimanche Paris-Nice (WorldTour). Après sa victoire au Tour d'Algarve, le coureur de 24 ans se prépare pour un test d'un autre niveau, avec l'ambition d'y briller. "J'aimerais remporter une étape, c'est clair", a assuré Evenepoel à la veille du départ samedi. "Je me sens prêt à signer un bon résultat au général, et ce serait beau de gagner. Mais si je finis 3e ou 2e, c'est bien aussi."

Evenepoel a "pris de la confiance en Algarve, pour frotter et se placer dans le peloton." Un niveau élevé et une course nerveuse, "cela devrait m'aider cette semaine. La forme est là, il faut éviter les mauvaises journées et avoir des bonnes jambes pendant le week-end."

Le champion du monde de contre-la-montre veut également briller avec son équipe sur le chrono par équipes, la 3e étape de 26,9 kilomètres à Auxerre. "Nous avons beaucoup de motivation et de force pour celui-ci, qui est un objectif" de Soudal Quick-Step. Seul le temps individuel sera pris en compte pour le classement général. "C'est une règle cool, un élément spécial à ajouter à la course. Mais perdre des gars en cours d'étape peut également être négatif. Il faut gérer l'effort pendant tout le contre-la-montre".

Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) seront les têtes d'affiche de la course au soleil. "Mais il n'y a pas que Primoz et moi", a fait remarquer Evenepoel. "UAE Emirates emmène une équipe très forte (avec Joao Almeida et Brandon McNulty, ndlr). Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a fait un très bon résultat en Espagne (3e du O Gran Camino, ndlr), Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) est là. Le niveau sera très élevé, comme toujours à Paris-Nice. Les bons grimpeurs, avec de la force et un bon contre-la-montre, gagnent souvent ici", a prédit le champion de Belgique.