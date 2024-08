Rentrée de Cian Uijtdebroeks en Espagne en vue de la Vuelta

Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) revient à la compétition à l'occasion du Tour de Burgos (2.Pro) lundi. Cette course à étapes espagnole de cinq jours est la principale course de préparation en vue du Tour d'Espagne qui s'élancera le 17 août de Lisbonne, au Portugal.

Il s'agit pour Uijtdebroeks, 21 ans, de sa première course depuis le Tour de Suisse, qu'il a terminé à la 35e place à la mi-juin. En Suisse, le talentueux grimpeur belge n'était manifestement pas encore remis de la maladie qui l'avait obligé à renoncer à poursuivre le Tour d'Italie après la 10e étape le 15 mai. Il a ensuite participé à un stage d'entraînement en altitude à Tignes, en France, avec une partie du noyau de la Vuelta de Visma-Lease a Bike, dont le vainqueur de 2023, l'Américain Sepp Kuss, qui avait dû renoncer au Tour de France en raison d'une infection au Covid-19.

La 46e édition du Tour de Burgos débutera lundi et se terminera vendredi. Les journées cruciales pour Uijtdebroeks, Kuss et les autres coureurs du classement seront l'étape de montagne avec arrivée au sommet de Lagunas De Neila mercredi et un contre-la-montre individuel de 18,5 kilomètres jeudi.