Reposé, Remco Evenepoel veut "gagner au plus vite"

"Je commence ma saison un peu plus tard", a-t-il concédé, "je me suis reposé un peu plus longtemps que d'habitude. Mais cela fait du bien!" Le coureur de 24 ans a repris avec l'esprit et le corps légers, "tout de suite concentré".

L'ambition n'en est pas affectée, et Remco Evenepoel espère s'imposer dès ses premières courses, à Figueira ou au Tour de l'Algarve. "Gagner tôt est toujours bon pour le moral. J'ai plusieurs objectifs ici au Portugal. Je suis en pleine préparation de Paris-Nice et je veux continuer à progresser en vue de cette course. Elle arrive bientôt, et si vous voulez y faire un bon résultat, vous devez de toute façon être en bonne forme."