Retour au calme après la montagne avec une 18e étape vers Bourg-en-Bresse

Deux côtes de 4e catégorie sont répertoriées le long des 184,9 km de course: la côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km à 4,1%), après 62 km de course, et la côte de Boissieu (2,4 km à 4,7%), au km 105,2. "On a fait tout pour que ce soit le plus plat possible. On passe à Chambéry. On passe au bout du lac du Bourget. Et on coupe la montagne du Chat par le tunnel pour éviter de le monter", a expliqué Thierry Gouvenou, directeur technique de la Grande Boucle.

A trois jours de l'arrivée à Paris, les sprinteurs pourraient donc à nouveau en découdre. "Cela dépendra de leurs équipiers s'ils sont assez fort pour contrôler les échappées. Si c'est le cas, on a une belle arrivée à Bourg-en-Bresse pour faire le sprint" avec un dernier kilomètre en ligne droite, ajoute Thierry Gouvenou.