Retour au premier plan des grands spécialistes des flandriennes et des meilleurs sprinters

Après le Tour de Belgique en juin, le Tour de Wallonie en juillet, le Renewi Tour est la 3e épreuve cycliste par étapes en Belgique de la saison, la seule du World Tour. Cette 19e édition, de ce qui fut le Tour du Benelux, s'élance ce mercredi de Riemst. Elle arrivera, cinq étapes plus tard, dimanche à Grammont. On connaîtra alors le successeur de Tim Wellens.

Ce sera aussi le grand rendez-vous des meilleurs sprinters : Biniam Girmay, Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Olav Kooij, Jonathan Milan, Elia Viviani, Phil Bauhaus, Sam Bennett, Marijn van den Berg, Gerben Thijssen, Sam Welsford, Arnaud Démare et Fernando Gaviria.

Le plateau est de très haut niveau puisqu'on va retrouver le champion du monde Mathieu van der Poel et d'autres hommes forts des courses flandriennes : Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Alberto Bettiol, Yves Lampaert, Florian Vermeersch, Matteo Trentin, Christophe Laporte, Valentin Madouas.

Le parcours s'annonce exigeant dès la première étape (Riemst-Bilzen, 163,6 km) sur les routes liégeoises et limbourgeoises. Les coureurs devront emprunter à plusieurs reprises la Côte de Hallembaye, la Côte Sur les Coteaux et le Slingerberg.

""Il s'agit du plus grand nombre de participants depuis la création de cette épreuve en 2005", s'est réjoui l'organisateur Christophe Impens.

Tout se jouera dans la 5e étape dans les Ardennes flamandes entre Menin et Grammont (202,5 km). Le Kluisberg, le Oude Kruisberg et le Berg ten Houte, puis sur le circuit local le Denderoodberg, le Mur de Grammont, le Bosberg et l'Onkerzele Berg attendent les coureurs.