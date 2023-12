Retour gagnant de Wout van Aert, vainqueur en solitaire à Essen

Wout van Aert a remporté son premier cyclocross de la saison, samedi, à Essen. Le coureur de Jumbo-Visma, parti à la mi-course, s'est imposé devant Jens Adams (Athletes for Hope) et Thijs Aerts (Circus-Reuz-Technord).

Pour son premier cross de la saison, Van Aert est resté avec Adams et Aerts pendant trois tours avant de s'isoler en tête. Van Aert a rapidement creusé l'écart et s'est imposé avec 1:36 sur Adams et 2:51 sur Aerts.

Van Aert participera cette année à dix courses dans les labourés (dont deux sous réserve). Sa prochaine épreuve est prévue le 22 décembre à Mol.