Richard Carapaz enlève l'étape reine, Rodrigo Contreras toujours leader

Au général, Contreras compye 17 secondes d'avance sur Carapaz, qui passe de la 22e à la 2e place et 24 secondes sur Caicedo. Uran est 4e à 48 secondes et Bernal 5e à 50 secondes avant la dernière étape, qui mènera le peloton de Sopo à Bogota sur 138,7 km, avec pour seules difficultés deux côtes de 3e catégorie, la seconde à 12 km de l'arrivée.

Le champion olympique s'est imposé avec 13 secondes d'avance sur son compatriote Jonathan Caicedo (Petrolike) et 17 secondes sur le Colombien Rodrigo Contreras (Nu Colombia), qui conserve son maillot de leader. Le Colombien Egan Bernal, qui dispute cette course sous les couleurs de la sélection colombienne, s'est classé 4e à 33 secondes. Le Colombien Rigoberto Uran (EF Education - EasyPost) complète le top 5 à 35 secondes.

Le Tour de Colombie en est à sa quatrième édition. L'épreuve a été créée en 2018 mais n'avait plus été courue depuis 2020 et la pandémie de Covid-19. Les trois précédents vainqueurs sont colombiens (Sergio Higuita en 2020, Miguel Angel Lopez en 2019 et Egan Bernal en 2018).