Richard Carapaz remporte l'étape-reine devant Carlos Rodriguez, nouveau leader du général

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a remporté l'étape-reine du Tour de Romandie (WorldTour), la 4e étape courue samedi entre Saillon et Leysin sur 151,7 kilomètres. L'Équatorien s'est imposé au sommet de l'ascension finale (13,8 km à 6%) devant l'Allemand Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe) et l'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), qui prend la tête du général.

Cinq ascensions catégorisées étaient au programme, à commencer par Ovronnaz (9,1 km à 9,5%) dans le premier tiers. Une échappée de six hommes s'est lancée à son assaut, mais a souffert du relief. Ce ne sont plus que trois coureurs devant qui ont franchi le sommet des Rives (9,6 km à 5,4%), à 50 kilomètres du terme.

Rodriguez chipe la tunique jaune à son compatriote Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Il compte 7 secondes d'avance sur le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), et 9 sur Lipowitz.

Après Les Giettes (4,1 km à 8,3%), le Français Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale) s'est retrouvé seul pour les 45 derniers kilomètres. Il a inévitablement été repris par le train d'INEOS Grenadiers à 5 kilomètres de l'arrivée.

Le Colombien Egan Bernal est sorti de la roue de ses coéquipiers pour lancer une première attaque, mettant le maillot jaune Juan Ayuso en difficultés. Il a ainsi propulsé son coéquipier Rodriguez ainsi que Lipowitz et Carapaz. Ce dernier s'est envolé dans les deux derniers kilomètres pour décrocher la 22e victoire de sa carrière, la 3e cette saison.

Après deux étapes de contre-la-montre, deux étapes montagneuses et une étape pour baroudeurs, le Tour de Romandie se refermera dimanche avec une étape au profil ardennais, un circuit aux nombreuses pentes courtes et raides. Il reste 150,8 kilomètres à parcourir autour de Vernier pour désigner le successeur du Britannique Adam Yates au palmarès. Claude Criquielion en 1986 est le dernier Belge à avoir remporté la course.