Richard Carapaz sacré champion d'Equateur du contre-la-montre

Richard Carapaz (EF Education-Easypost) est devenu jeudi champion d'Equateur du contre-la-montre. Pour sa première course de l'année, le vainqueur du Giro 2019 a couvert les 40,6 km du parcours en 51:08 et a devancé Jefferson Cepeda de 41 secondes et Jonathan Caicedo, le tenant du titre, de 1:08.