Riley Sheehan s'impose au sprint à Tours pour la dernière course de Greg Van Avermaet

L'Américain Riley Sheehan s'est adjugé la 117e édition de Paris-Tours (1.Pro), qui a mené le peloton de Chartres à Tours sur 213,9 km dimanche. Au bout de la dernière course de la carrière professionnelle de Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), le coureur de 23 ans, stagiaire chez Israel-Premier Tech, a devancé le Britannique Lewis Askey (Groupama-FDJ) et le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X) dans un sprint en petit comité.

Lewis Askey est parti en début de course, dans un groupe de cinq qui a compté jusqu'à 4 minutes d'avance. Sur les premiers des secteurs non-asphaltés qui font la particularité de Paris-Tours, à 67 kilomètres de l'arrivée, une chute a notamment fait reculer Arnaud De Lie (Lotto Dstny), finalement contraint à l'abandon.

Askey a puisé dans ses ressources, demeurant le dernier survivant de l'échappée avant que ne le rejoignent Sheehan, Johannessen et les Français Joris Delbove (St Michel-Mavic-Auber93) et Olivier Le Gac (Groupama-FDJ). Ceux-ci se sont disputé le sprint, dans lequel le stagiaire s'est montré le plus rapide pour conquérir le premier succès professionnel de sa carrière.