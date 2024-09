Robin Orins, 5e du chrono chez les espoirs, "très heureux de sa course"

"Je voulais finir dans le top 10, donc finir 5e, je ne peux qu'être heureux", a commenté le coureur de 22 ans, qui s'est cependant mis à espérer d'un podium au fur et à mesure de l'arrivée des autres coureurs quittant l'estrade lors de celle des derniers cadors. "C'est sûr que c'est toujours dommage de quitter l'espace réservé aux médaillés au dernier moment, mais je savais que j'allais perdre des places avec les coureurs après moi. Cinquième, je crois que c'est le maximum pour moi, mais honnêtement, ce n'était pas non plus mon meilleur jour sur le vélo".

Ce n'était pas celui non plus de son compatriote Alec Segaert, cité parmi les favoris, et qui termine 4e. "Un moins jour arrive à tout le monde. Je suis qu'Alec a encore un bel avenir devant lui", a salué Robin Orins.