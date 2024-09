Robin Orins est "à sa place" en terminant quatrième du chrono espoirs

Orins a longtemps occupé l'un des trois 'hot seats' réservés au trois premiers du classement provisoire. Il n'en a été délogé qu'après le passage du dernier coureur, Alec Segaert, vainqueur de l'épreuve. "Je savais qu'Alec allait arriver et que je finirais quatrième", a souri Orins. "D'un côté je trouve ça dommage, je manque de peu le podium. Il aurait été mérité, j'ai réalisé un contre-la-montre très solide. Mais Alec gagne, c'est chouette. C'est la quatrième fois de suite qu'il est champion d'Europe (une fois en juniors et trois fois chez les espoirs, ndlr), c'est le meilleur."

"La quatrième place est correcte", estime Orins. "Je ne suis pas la personne la plus aérodynamique. Et quand je regarde mes watts, j'ai eu une journée très solide. Je pense donc que la quatrième place est ma place. C'est juste dommage que ce soit la quatrième et pas la troisième..."