Roglic égale le record de victoires finales: "Quatre succès, c'est fou!"

Roglic a fêté sa victoire avec sa compagne et ses enfants après l'arrivée. "C'est beaucoup de sacrifices (pour en arriver là, ndlr). Il n'y a pas que moi. Ma famille, tout le monde autour, nous nous sacrifions tous beaucoup pour cela. Je suis heureux de pouvoir le faire. J'apprécie vraiment le soutien que je reçois."

La victoire finale de Roglic n'a pas été mise en danger dans le chrono final, remporté par Stefan Küng. "Aujourd'hui, je voulais en finir. C'était difficile mais tout s'est bien passé et je suis content. Nous savons tous que Küng est fort dans ce genre de contre-la-montre sur le plat. J'ai quand même essayé de me motiver pour y aller, sinon c'est encore plus dur. J'ai donc poussé et à la fin c'était difficile, mais je veux vraiment le féliciter, il a été incroyablement fort aujourd'hui."