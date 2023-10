Roglic n'avait pas les jambes: "J'étais juste en train de m'accrocher"

Le Slovène Primoz Roglic n'a pas pu faire de cadeau d'adieu lors de sa dernière course pour Jumbo-Visma, samedi. Il a terminé 3e du Tour de Lombardie (WorldTour), au bout d'une course au cours de laquelle il a souvent été en difficulté. "Je n'avais pas les jambes aujourd'hui", a-t-il déclaré en toute honnêteté.

Dans le Passo di Ganda, la dernière ascension majeure du Tour de Lombardie, Roglic a fait l'élastique en réussissant à revenir sur le groupe de tête après avoir été lâché temporairement. "Ce qui m'a manqué, ce sont les jambes", a-t-il lancé après la course. "Les jambes, les jambes, les jambes... Elles m'ont manqué aujourd'hui".

"C'était juste de la souffrance. J'ai dû vraiment, vraiment me battre pendant les 50 derniers kilomètres. J'étais juste en train de m'accrocher. Lâché, revenu. Lâché, revenu. Lâché, revenu. À la fin, j'ai encore été lâché, j'ai été coincé derrière une moto et j'ai dû m'arrêter, et j'ai vraiment cru que c'était fini. Mais je suis revenu à la charge et, grâce à ma vitesse, j'ai pu monter sur le podium."