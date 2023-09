Roglic ravi de s'imposer, quelques heures après avoir annoncé son départ de Jumbo-Visma

"C'est une belle victoire", a commenté Roglic auprès de l'organisateur après coup. "J'aime cette course et je la connais aussi assez bien. J'avais déjà gagné ici à deux reprises", en 2019 et en 2021. Lorsqu'il lui a été demandé qui le Slovène voulait remercier après son succès, celui-ci a salué sa famille, qui le "soutient toujours. Même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, je sais qu'ils me soutiennent depuis la maison."

Primoz Roglic n'a pas fait référence à son équipe, alors qu'il avait confirmé avant le départ qu'il la quitterait à l'issue de la saison. Les rumeurs d'un départ circulaient depuis plusieurs jours, en même temps que celles autour de la fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step.