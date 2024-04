Romain Grégoire s'offre la 5e étape, Mattias Skjelmose reste en tête du général

Le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté la 5e étape du Tour du Pays basque (WorldTour) courue sur 175,9 km entre Vitoria-Gasteiz et Amorebieta-Etxano vendredi en Espagne.

148 coureurs ont pris le départ à Vitoria-Gasteiz vendredi au lendemain de la lourde chute de la 4e étape qui a été fatale à 14 coureurs dont Remco Evenepoel, le Danois Jonas Vingegaard et le Slovène Primoz Roglic.

L'étape a démarré sur un rythme effréné jusqu'au pied d'Urkiola (1re cat., 5,6 km à 9,1%). Une nouvelle chute est survenue dans la montée et Soudal Quick-Step a perdu deux coureurs supplémentaires avec l'Espagnol Mikel Landa, évacué sur civière et qui souffre d'une fracture de la clavicule, et Gil Gelders.