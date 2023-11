RTL diffusera cet hiver six cyclocross organisés par Golazo

Le groupe de télévision privé RTL Belgium a acquis les droits de diffusion de six cyclocross organisés par Golazo cet hiver, a annoncé vendredi l'entreprise par voie de communiqué. Il s'agira de la première diffusion de ce sport sur les chaînes du groupe.

La diffusion des cyclocross débutera le 16 décembre prochain avec la troisième manche du Trophée X2O Badkamers, à Herentals. Trois autres manches de ce challenge de régularité sont concernés par le contrat entre Golazo et RTL : Baal (1er janvier), Coxyde (4 janvier) et Hamme (27 janvier). Deux épreuves organisées dans le cadre de l'Exact Cross seront également retransmis en direct : Mol (22 décembre) et Loenhout (29 décembre).

Tant les courses féminines que masculines seront diffusées sur RTL Club que sur la plateforme de streaming RTL Play.