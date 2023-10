Rui Costa offre une 20e victoire à Intermarché-Circus-Wanty

"Gagner cette Japan Cup a une signification toute particulière pour moi. J'ai commencé la saison en remportant ma première course sur le Challenge de Majorque au mois de janvier, et aujourd'hui je remporte ma dernière course au Japon", a commenté Rui Costa dans un communiqué de son équipe signant sa 5e victoire de l'année, sa 32e en carrière. "C'était une journée très difficile à cause de la pluie et du froid du début à la fin. Difficile aussi car j'étais confronté à de sérieux clients dans les derniers kilomètres. J'ai décidé de tenter le tout pour le temps dans les 300 derniers mètres. C'était la bonne décision, je suis heureux de m'imposer et d'offrir la vingtième victoire de la saison à l'équipe".

Arrivé en début de saison au sein de la formation belge (où il avait signé pour un an) en provenance d'UAE Team Emirates, le Portugais s'est vu signifier qu'il ne resterait pas dans le noyau d'Intermarché-Circus-Wanty pour la saison prochaine.