Rui Costa offre une victoire d'étape à Intermarché-Circus-Wanty

"Intermarché-Circus-Wanty a cru en moi dès le premier jour. C'est ce qui m'a permis de briller dès le début de saison et de capitaliser sur ma bonne condition au printemps. Plus tard dans la saison, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu. Notamment sur le Tour de France, mais avec ma place d'honneur sur la Clásica San Sebastián (8e) dans la foulée, j'ai montré que comme l'équipe, je ne baisserais pas les bras. Lorsque la direction sportive m'a proposé de courir ce Tour d'Espagne pour viser une victoire d'étape, je n'ai pas hésité. J'ai énormément investi dans ma préparation pour maintenir ce niveau. Après de multiples tentatives d'échappée sur cette Vuelta, j'ai enfin réussi aujourd'hui. Cette victoire est extrêmement importante pour moi et pour l'équipe. Il y a un énorme travail accompli en coulisses, que tout le monde ne voit pas. C'est une consécration de tout ce dur labeur. Cette victoire va apporter une énorme satisfaction pour toute l'équipe, nous la méritons", a commenté le Portugais de 36 ans dans un communiqué de son équipe, lui qui signe sa 31e victoire en carrière et la 4e cette année après le Trophée Calvia en janvier en Espagne ainsi qu'une étape et le classement final du Tour de la Communauté de Valence début février. Il n'avait alors plus gagné depuis août 2020 rejoignant Intermarché-Circus-Wanty cette année en provenance de UAE Emirates.