Ryan Kamp poursuit sa carrière comme coureur individuel

Le Néerlandais Ryan Kamp, 23 ans, poursuit sa carrière en tant que coureur individuel, avec le soutien des marques italiennes Colnago et Campagnolo. L'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal n'avaiot pas prolongé le contrat de l'ancien champion du monde U23. Kamp s'est alors tourné vers les frères Christof et Philip Roodhooft directeurs sportifs de la formation Alpecin-Deceuninck.

"Ils n'avaient pas non plus de place vacante, mais ils m'ont demandé de leur faire signe début décembre si je n'avais nulle part où aller. C'est ce que j'ai fait, et ils m'ont ensuite offert un salaire et un équipement de pointe. Peut-être que cela se transformera en quelque chose de plus grand ou que je pourrai éventuellement aller ailleurs, je verrai. Mais pour l'instant, le soulagement est immense, car j'étais convaincu que la carrière pro était finie pour moi", a déclaré Ryan Kamp qui sera, ce lundi, au départ du Grand Prix Sven Nys.