Sam Bennett gagne une troisième étape: "Je ne remercierai jamais assez mes coéquipiers"

"Phénoménale: c'est la manière dont mes coéquipiers m'ont entouré aujourd'hui et ont fait en sorte que je puisse sprinter et conserver mon maillot rose de leader" a déclaré Bennett. "Ils m'ont rendu la vie beaucoup plus facile. Je n'avais qu'à les suivre et ce n'est que dans les 500 derniers mètres que j'ai dû réfléchir et agir moi-même. Je ne remercierai jamais assez mes coéquipiers".

Dimanche, la course se termine sur une étape presque exclusivement plate avec une arrivée à Dunkerque. "Il est possible que ça se termine par un sprint, mais je vais d'abord voir comment seront les jambes après cette étape difficile. Si je le peux, je jouerai bien sûr la victoire. C'est déjà bien: j'ai gagné la moitié des six étapes parcourues. Avant le départ de cette course, mon compteur était encore à zéro. Si je ne peux plus passer à côté du général? Il faut d'abord attendre de voir comment se déroule cette dernière étape".