Sam Bennett, vainqueur de l'étape et du classement général: "J'espère aller au Tour"

Sam Bennett, 33 ans, a fait forte impression lors des 68e Quatre Jours de Dunkerque. Troisième de la première étape, l'Irlandais a remporté les deuxième et troisième étapes avant de s'adjuger les deux derniers tronçons samedi et dimanche.

"J'éprouve un énorme plaisir quand je vois ce que j'ai montré lors de ces Quatre Jours de Dunkerque. Surtout après une période difficile. Je pense que je suis en train de la laisser complètement derrière moi avec ce succès au général avec à la clé quatre d'étapes sur les six au programme. Je dois bien sûr remercier mes coéquipiers. Sans eux, je n'aurais pas pu y arriver. Maintenant, j'attends de voir quel sera mon programme. Cela pourrait être le Dauphiné, le Tour de Suisse ou le Tour de Belgique", a déclaré coureur de Decathlon-AG2R.

En 2020 sous le maillot de Quick-Step, Bennet avait remporté deux étapes et le maillot vert du Tour. "Bien sûr que je veux y aller. J'espère que je serai sélectionné. Si je vais à Florence, j'aurais besoin de jours de course plus difficiles pour aller au Tour dans une condition optimale. J'espère pouvoir participer aux sprints massifs là aussi".