Sam Welsford célèbre son 28e anniversaire avec un triplé sur la 4e étape

L'Australien Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) a remporté vendredi au sprint la 4e étape du Tour Down Under, la première épreuve WorldTour cycliste 2024. Il s'est imposé face à l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), au Néerlandais Lars Boven (Alpecin-Deceuninck) et au Belge Milan Fretin (Cofidis) sur une étape reliant Murray Bridge à Port Elliot sur 136,2 km.