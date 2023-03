Sam Welsford prive Milan Menten du doublé GP Samyn-GP Criquielion

Le Grand Prix Criquielion, pour la première fois disputé dans la classe UCI 1.1, a vu la victoire de l'Australien Sam Welsford (DSM) devant le récent vainqueur du GP Samyn Milan Menten (Lotto-Dstny). La course hennuyère, qui rend hommage à Claude Criquielion, a été disputée samedi entre Ath et Lessines sur une distance de 201 kilomètres.

Quatre hommes se sont portés à l'avant de la course dès le premier circuit local à Lessines: l'Ausralien Cyrus Monk (Q36.5), le Néo-Zélandais Paul Wright (Bolton Equities Black Spokes), le Britannique Robert Scott (AT85 Pro Cycling) et le Danois Frederik Muff (ColoQuick).

L'équipe Lotto-Dstny, alignée dans une configuration similaire à celle du récent GP Samyn, a été une des formations les plus attentives dans la poursuite des leaders, réduits à trois, sans Scott, dans la première partie de course. La jonction entre le peloton et les deux rescapés de l'échappée, Monk et Muff, s'est opérée à 21 kilomètres de l'arrivée.

Les deux dernières difficultés du jour, les côtes du Mont et des Plachettes, ont catalysé plusieurs attaques en tête d'un peloton réduit à une cinquantaine de coureurs. Toutes ont été vaines cependant et le sprint final, perturbé par une chute avant la dernière ligne droite, a souri à l'Australien, Sam Welsford, récent double vainqueur d'étapes au Tour de San Juan. Le coureur de DSM a devancé le vainqueur du GP Samyn Milan Menten (Lotto-Dstny) et Norvégien Kristoffer Halvorsen (Uno-X).