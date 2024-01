Sam Welsford remporte la première étape, coup d'envoi de la saison 2024 du WorldTour

L'Australien Sam Welsford a remporté la 1re étape du Tour Down Under (WorldTour), le coup d'envoi de la saison cycliste 2024 en Australie, mardi. Après 144 kilomètres parcourus en trois tours d'un circuit autour de Tanunda. Le sprinteur australien (BORA-hansgrohe) s'est imposé devant l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) et l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Le premier Belge, Piet Allegaert (Cofidis), termine 15e de cette première étape.