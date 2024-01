Sanne Cant décroche un 15e titre consécutif

Alors qu'elle comptait une quinzaine de secondes d'avance sur Verdonschot à deux tours de la fin, Cant a chuté. Le temps de se relever, sa rivale est revenue à sa hauteur. Comme en début de course, Cant profitait d'une bosse pour prendre quelques mètres d'avance sur Verdonschot. Cette dernière parvenait à revenir ensuite. Les deux coureuses se disputaient la victoire au sprint. Cant émergeait pour poursuivre sa série de titres commencée en 2010. Sa coéquipière Norbert-Riberolle décrochait le bronze à 22 secondes. Fleur Moors prenait la quatrième place devant Lore De Schepper, qui s'adjugeait le titre chez les espoirs.

Dans les autres courses du jour, Arthur Van den Boer a été sacré chez les juniors garçons, décrochant un troisième titre de rang après deux victoires chez les néophytes. Jasper Schoofs, deuxième, et Keano Geens, troisième, l'ont accompagné sur le podium.