Sanne Cant a disputé "probablement" son dernier championnat de Belgique

Sanne Cant (Crelan-Corendon) a remporté samedi son 15e titre consécutif de championne de Belgique de cyclocross. Un 16e titre n'arrivera probablement pas. "Dans ma tête, c'était mon dernier championnat de Belgique", a confié l'Anversoise de 33 ans. "Je roule encore une saison de cyclocross et puis mon contrat est terminé. Si je gagnais un nouveau titre, ce ne serait pas beau de pendre le vélo au clou un mois plus tard. Ce magnifique maillot ne serait plus visible en cyclocross pendant un certain temps. Quinze est un beau chiffre, ça sonne même mieux que seize."