Sanne Cant ne prendra pas le départ à Herentals samedi

Sanne Cant (Crelan-Corendon) a déclaré forfait pour le cross d'Herentals samedi comptant pour le trophée X2O de cyclocross, a annoncé jeudi sa formation dans un communiqué.

La multiple championne de Belgique en titre (elle l'est depuis 2010) s'était légèrement blessée au genou en chutant à Flamanville, il y a dix jours en France et n'est pas encore opérationnelle à 100%.

Sanne Cant, 33 ans, a suivi un programme individuel de récupération pendant une semaine à Benicasim, mais sa condition physique a pâti du manque de compétition et elle a décidé, en concertation avec son équipe, de rester une semaine de plus en Espagne.