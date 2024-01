Sanne Cant peut remporter un quinzième maillot tricolore: "Je n'en ai pas vraiment besoin"

Cant arrive à Meulebeke avec une victoire dans la poche. "J'étais très heureuse de l'emporter à Loenhout. Cela faisait, en dehors des championnats de Belgique, deux ans et demi que je n'avais plus remporté un cross UCI', a poursuivi Cant.

"Concernant le championnat de Belgique, je n'en ai pas forcément besoin. Est-ce qu'un quinzième titre serait agréable? Bien sûr, et je ferai tout pour le remporter. Mais si cela ne marche pas, c'est comme ça. Je pense aussi que la concurrence est plus forte cette année. Je ne me considère donc pas comme la super favorite à Meulebeke. Je ne sous-estime pas Marion Norbert Riberolle ainsi que Laura Verdonschot', a déclaré Cant.

Loenhout était une course difficile. Cela sera également le cas à Meulebeke avec le dégel, ce qui permettra d'avoir un parcours taillé pour Cant. "Je comprends le raisonnement, mais ce ne sera pas forcément le cas. La surface au sol sera-t-elle boueuse à cause du dégel? Au final, le parcours m'importe peu. On ne peut rien y faire de toute façon. Mentalement je ne suis plus autant impressionnée. C'est peut-être un avantage comparé au reste. Ma carrière est réussie avec 3 titres mondiaux, trois titres européens et 14 titres belges. Faut-il un titre de plus? De toute façon, dans 10 ans, les gens ne se souviendront pas du nombre de championnats de Belgique que Sanne Cant a remporté. J'aime toujours le cyclo-cross et la route. Je prévois du repos jusque samedi. Je reconnaitrai le parcours le jour même", a conclu Cant.