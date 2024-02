Sanne Cant termine à la 14e avec des douleurs au dos: "La puissance n'y était pas"

Sanne Cant a terminé à la 14e place de la course des élites féminines aux championnats du monde de cyclocross, samedi. La championne de Belgique a souffert du dos, comme ç'a été le cas la semaine dernière en Coupe du monde à Hoogerheide aux Pays-Bas.

"Je suis revenue du stage avec ces douleurs. À Hoogerheide (où elle a terminé 7e, ndlr), j'avais encore un peu de marge. Mais aujourd'hui, je devais développer de la puissance avec mon dos et cette puissance n'y était pas", a regretté la coureuse de 33 ans auprès du micro de Sporza.

"Je n'ai jamais pensé à abandonner", a affirmé Sanne Cant. "J'ai continué à rouler et à me battre, aussi pour conquérir encore quelques points UCI et avoir une meilleure position de départ l'année prochaine. J'espère encore être là. Mais je dois d'abord atteindre un niveau suffisant, et être sélectionnée." Cant a remporté récemment son 15e titre national consécutif à Meulebeke.