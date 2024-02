Sanne Laurijssen "très heureuse" de sa 15e place alors qu'elle visait le top 20

"Je suis très heureuse. J'avais espéré un top 20 et j'obtiens le top 15. C'est très chouette. Je suis aussi la meilleure Belge", a noté Laurijssen. En effet, cette dernière a devancé Shanyl De Schoesitter qui a fini 23e. La Française Célia Gery a remporté le titre mondial.

Sanne Laurijssen n'avait pourtant pas pris un excellent départ, ce qui a "toujours été un point faible" comme elle l'a confié à Sporza. "J'ai essayé de me positionner le mieux possible et de ne pas aller à fond dès le début. Sinon, on est cramé. J'ai haussé le rythme à chaque tour."