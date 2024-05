Sarah Roy s'adjuge la deuxième étape devant Sanne Cant, Grace Brown leader

Sarah Roy (Cofidis Women) a décroché la victoire au bout de la deuxième étape du Bretagne Ladies tour (2.1) qui se courait jeudi entre Plouigneau et Morlaix sur 138,2 km. L'Australienne s'est imposée au sprint devant Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) et l'Italienne Alessia Vigilia (FDJ-Suez) qui complètent le podium de l'étape du jour. On retrouve Valérie Demey (VolkerWessels Women's Pro Cycling) à la quatrième place.