Scarlett Souren remporte la 3e édition, Sanne Cant largement célébrée pour ses adieux

Scarlett Souren (VolkerWessels Women's Pro Cycling) a remporté la 3e édition du Grand Prix Yvonne Reynders (1.1) au bout d'un parcours de 131,7 km à Herentals jeudi. La Néerlandaise termine devant ses deux compatriotes Evy Kuijpers (Fenix-Deceuninck) et Femke Beuling (VolkerWessels Women's Pro Cycling). Sterre Vervloet (Lotto Dstny Ladies) est la première belge au classement de la course avec une 4e place. Sanne Cant, qui prenait part à sa dernière course, a été largement célébrée.