SD Worx veut être présente "tout de suite en tant qu'équipe" et gagner

"J'ai plusieurs atouts en main entre Gand et Ninove. Nous pouvons faire face à tous les scénarios avec ce bloc de six", reconnaît le directeur sportif Lars Boom. "Gagner le Nieuwsblad cette année est clairement un objectif pour nous. Nous n'avons pas manqué notre début de saison, avec la victoire d'étape de Lorena Wiebes dans le récent Tour des Émirats. Nous voulons effacer le zéro dans les courses classiques dès la première course. Et nous avons l'équipe pour cela. Lotte Kopecky voudra gagner à domicile et devenir la première Belge au palmarès de cette classique d'ouverture, mais elle n'est pas la seule leader."

Le "trèfle à quatre feuilles" (Kopecky, Wiebes, Reusser et Vollering) sera au départ à plusieurs reprises dans les classiques. Ne craint-on pas alors que la concourrence au sein de l'équipe ne devienne un peu trop importante ? "Au contraire. Je pense qu'elles se rendent encore plus fortes l'une, l'autre. Et elles ne vont certainement pas se gêner. Il y aura la paix dans l'équipe parce que la pression de la performance peut être divisée entre les différentes coureuses. Nous avons recruté Lorena Wiebes, une sprinteuse de haut niveau. Son sprint est une arme supplémentaire que nous avons maintenant dans l'équipe. Lotte Kopecky, Marlen Reusser et Demi Vollering peuvent dès lors courir en position d'attente, car Wiebes peut conclure au sprint. Je pense aussi que le passage de Wiebes dans l'équipe SD Worx ne peut que faire du bien à sa carrière. Je pense que c'est déjà un pas en avant pour elle".