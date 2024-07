Sente Sentjens s'offre le titre national chez les Espoirs au sprint

Senne Sentjens (Alpecin-Deceuninck DT) est devenu champion de Belgique Espoirs (U23) de cyclisme sur route, dimanche à Brasschaat. Le coureur de 18 ans a devancé Senne Hulmans (Soudal Quick-Step DT) et Tom Crabbe (Bingoal WB DT) dans un sprint massif après les 9 tours du circuit et les 177 kilomètres de la course.