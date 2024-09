"Sentiments partagés" pour Marvin Odent après sa quatrième place lors du contre-la-montre

Marvin Odent a manqué de peu une médaille lors du contre-la-montre dans la catégorie MH3 aux Jeux Paralympiques mercredi. Le Flandrien de 40 ans, qui fait ses débuts paralympiques à Paris, a terminé avec un temps de 46:20.51, derrière les Français Mathieu Bosredon (43:33.22) et Johan Quaile (45:33.41), ainsi que l'Italien Martino Pini (46:13.69). Après la course, il a dit ressentir des sentiments mitigés.

"Je suis très proche d'une médaille, mais ce n'était pas suffisant", a-t-il déclaré dans la zone mixte à Clichy-sous-Bois. "Je suis très satisfait de mon contre-la-montre en lui-même. J'ai pu faire la course que je voulais, mais rater de peu le podium, c'est dur. Je suis très reconnaissant d'être ici, l'encadrement est excellent, mais je suis partagé."

Jeudi, le handbiker participera également à la course sur route, avec de grandes ambitions. "La course sur route est un objectif, et après aujourd'hui, encore plus. J'ai un sentiment de frustration après mon contre-la-montre, et je vais l'emmener avec moi demain. J'ai l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Peut-être que cela m'aidera à décrocher une médaille." Il participera également au relais par équipe samedi.