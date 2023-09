Sepp Kuss: "Je n'aurais jamais pensé être encore leader"

"Je suis venu à cette Vuelta sans aucune attente. J'allais travailler pour Roglic et Vingegaard, mais cela fait quand même quelques jours que je porte ce beau maillot rouge. Dans ce Tour d'Espagne, j'ai trouvé un nouveau niveau de confiance en moi et de gestion de la course parcours, et c'est bien."

"Nous formons une équipe très soudée chez Jumbo-Visma, y compris dans les coulisses. En fin de compte, je n'ai aucun problème à travailler pour Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, mais je suis bien sûr extrêmement heureux d'être toujours le leader de cette course par étapes. Je me surprends chaque jour. C'est une expérience formidable."