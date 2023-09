Sepp Kuss promis à la victoire, Jumbo-Visma vers un triplé historique

Sauf accident, l'Américain Sepp Kuss va remporter dimanche son premier Tour d'Espagne et offrir à son équipe Jumbo-Visma un triplé historique dans les grands Tours cette année.

La 20e étape, remportée samedi par le Néerlandais Wout Poels devant Remco Evenepoel alors que Lennert Van Eetveld a pris la 4e place, n'a pas apporté de changement au général où Kuss devance toujours ses coéquipiers et habituels leaders Jonas Vingegaard et Primoz Roglic de 17 secondes et 1:08.

La dernière étape, aux allures de défilé dimanche soir sur un circuit urbain à Madrid, devrait définitivement geler ces positions. Les trois hommes ont franchi la ligne bras dessus bras dessous pour célébrer déjà leur triomphe samedi.