Sepp Kuss vers une victoire à la Vuelta : "quelque chose que je n'aurais jamais imaginé"

"Je suis très soulagé. J'y suis presque", a commenté Sepp Kuss au micro des organisateurs. "Au début de l'étape, la situation était parfaitement sous contrôle avec les gars. Robert [Gesink] et Dylan [van Baarle] ont fait le tempo 90 % de l'étape. C'était une étape longue et dure, ils ont été là toute la journée, alors je leur tire mon chapeau, ils ont été incroyables. Et puis Attila [Valter] était là dans la dernière montée et Primoz [Roglic] a beaucoup travaillé pour moi dans la dernière montée et sur le plat avec Jonas [Vingegaard]. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. C'était un moment très spécial de pouvoir se détendre autant dans le dernier kilomètre d'une étape de montagne avec ses deux coéquipiers, c'est vraiment cool. Je n'ai pas encore réalisé. Et puis le fait d'être avec ma famille a été le plus spécial."