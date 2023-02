Sept Belges en quête de points pour Paris 2024 à Djakarta

Thibaut Bernard, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet et Noah Vandenbranden disputeront les épreuves d'endurance, Nicky Degrendele celles du sprint. Lotte Kopecky et Shari Bossuyt (engagées sur le Circuit Het Nieuwsblad samedi) et la nouvelle équipe féminine de sprint par équipes ne seront pas de la partie.

Les Belges disputeront à Djakarta la poursuite par équipes, l'élimination, l'omnium et l'américaine. Degrendele s'alignera sur le sprint et le keirin.

La Coupe des Nations de Djakarta se tiendra de jeudi à dimanche.