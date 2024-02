Shanne Braspennincx, championne olympique du keirin, met un terme à sa carrière

Pour motiver sa décision, Braspennincx a expliqué dans le communiqué de la KNWU qu'elle "ne trouve plus la motivation et a perdu le plaisir." La Néerlandaise avait connu "le couronnement de sa carrière" lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, remportant la médaille d'or sur le keirin.

Braspennincx s'est révélée en 2014 avec deux médailles de bronze à l'Euro sur le keirin et le sprint par équipes. Un an plus tard, il a été vice-championne du monde du keirin. Toujours en 2015, elle est victime d'une crise cardiaque lors d'un stage aux États-Unis et est autorisée à reprendre la compétition en 2016. En plus de son titre olympique en 2021, elle décroche aussi deux médailles d'or à l'Euro sur le sprint et le sprint par équipes.