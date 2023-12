Simple déclaration de culpabilité à l'encontre de Philippe Gilbert et Loïc Vliegen

Le tribunal correctionnel de Verviers a prononcé mardi une simple déclaration de culpabilité à l'encontre de Philippe Gilbert, Loïc Vliegen et un automobiliste avec lequel les deux cyclistes professionnels avaient eu une altercation en 2016, à Theux.

Peu après, dans le centre de Theux, les sportifs ont recroisé la voiture immobilisée par la circulation. Des témoins avaient rapporté une scène de coups initiée par les deux cyclistes au cours de laquelle Philippe Gilbert avait utilisé un spray au poivre et avait subit une fracture à la main gauche.

Alors que les deux sportifs s'entraînaient en compagnie d'un cyclotouriste, sur la nationale reliant Spa à Theux, ceux-ci avaient été dépassés de manière dangereuse, estimaient-ils, par le conducteur de la voiture. Une première altercation avait suivi : Loïc Vliegen s'était porté à la hauteur du véhicule, avant d'être déporté fortement sur la gauche à cause d'un coup de volant de l'automobiliste. Pour ces faits, le tribunal a estimé que ce dernier s'était rendu coupable d'une entrave méchante à la circulation.

Pour cet épisode, le tribunal a estimé que les cyclistes et l'automobiliste étaient coupables de coups et blessures. Le second occupant du véhicule a pour sa part été acquitté. L'infraction concernant la détention du spray au poivre dans le chef de Philippe Gilbert est également établie, a estimé le tribunal.

Les trois protagonistes reconnus coupable bénéficient d'une simple déclaration de culpabilité.

Alors qu'il réclamait à l'automobiliste un montant de 450.000 euros, Philippe Gilbert devra être indemnisé à hauteur de 500 euros. Pour Loïc Vliegen, le montant est porté à 1.000 euros.