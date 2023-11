Simple déclaration de culpabilité requise pour une entrave à la circulation et des coups

C'est une audience attendue qui s'est déroulée mardi matin au tribunal correctionnel de Verviers: la justice s'est penchée sur une vieille altercation survenue en 2016 à Theux entre, d'une part, les coureurs cyclistes Philippe Gilbert et Loïc Vliegen, et d'autre part, un automobiliste et son frère. Dans cette affaire, le ministère public a demandé de simples déclarations de culpabilité.