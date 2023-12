Six sur six pour Mathieu van der Poel, le plus fort dans la boue de Loenhout

Mathieu van der Poel a remporté le Cross des As, 4e rendez-vous de l'Exact Cross et dernier cyclocross de l'année 2023 disputé en Belgique, vendredi après-midi à Loenhout.

Le Néerlandais a faussé compagnie au reste du peloton dans le 3e des six tours de ce cross disputé sous la pluie et dans la boue. Il s'est ensuite envolé vers la victoire en solitaire, s'imposant avec 38 secondes d'avance sur Gianni Vermeersch et 39 sur l'Espagnol Felipe Orts.

Le Néerlandais Ryan Kamp, 4e à 41 secondes, et le Suisse Timon Rüegg, 5e à 1:02, complètent le top 5.